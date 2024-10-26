بعد طهران، أصوات انفجارات تهز ريف دمشق والمنطقة الوسطى في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:30 صباحاً - أعلن التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم السبت سماع دوي انفجارات في ريف دمشق والمنطقة الوسطى في البلاد.

كما أكدت إذاعة "شام إف إم" وقوع انفجارات في مدينة حمص.

وقبل قليل أفادت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصادر أمريكية فجر اليوم السبت، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران قد بدأ.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران فجر اليوم السبت، دون تحديد مصدرها.



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