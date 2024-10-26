إعلام إيراني: سماع أصوات انفجارات جنوبي طهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:14 صباحاً - أفاد إعلام إيراني قبل قليل بسماع أصوات انفجارات جنوبي طهران.

وتأتي هذه الأنباء في ظل ترقب عالمي للهجوم المحتمل لإسرائيل على إيران ردًّا على القصف الصاروخي الأخير.

وأمس أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن تل أبيب يبدو أنها وصلت إلى ذروتها في التحضير للهجوم على إيران، مشيرة إلى أن سلاح الجو أجرى مناورات والجبهة الداخلية أجرت مناقشات والدفاعات جاهزة لأي رد إيراني.

قالت القناة إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تهيئة الجمهور لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي خلال فترة قصيرة.

وطالب، أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حازم ومنع إسرائيل من مواصلة جرائمها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن سلاح الجو أنهى تجهيزاته للهجوم المحتمل على إيران، وأنه لم يتلق بعد أمر التنفيذ من المستوى السياسي.

قال مصدر أمني للهيئة إن «الخطط العسكرية للهجوم على إيران نالت موافقة رئيس الأركان ووزير الجيش»، موضحا أن الجيش «ينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي».

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