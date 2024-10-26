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إعلام إيراني: سماع أصوات انفجارات جنوبي طهران - أخبار كلمتك

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إعلام إيراني: سماع أصوات انفجارات جنوبي طهران - أخبار كلمتك

إعلام إيراني: سماع أصوات انفجارات جنوبي طهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:14 صباحاً - أفاد إعلام إيراني قبل قليل بسماع أصوات انفجارات جنوبي طهران.

وتأتي هذه الأنباء في ظل ترقب عالمي للهجوم المحتمل لإسرائيل على إيران ردًّا على القصف الصاروخي الأخير.

وأمس أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن تل أبيب يبدو أنها وصلت إلى ذروتها في التحضير للهجوم على إيران، مشيرة إلى أن سلاح الجو أجرى مناورات والجبهة الداخلية أجرت مناقشات والدفاعات جاهزة لأي رد إيراني.

 قالت القناة إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تهيئة الجمهور لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي خلال فترة قصيرة.

وطالب، أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حازم ومنع إسرائيل من مواصلة جرائمها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن سلاح الجو أنهى تجهيزاته للهجوم المحتمل على إيران، وأنه لم يتلق بعد أمر التنفيذ من المستوى السياسي.

قال مصدر أمني للهيئة إن «الخطط العسكرية للهجوم على إيران نالت موافقة رئيس الأركان ووزير الجيش»، موضحا أن الجيش «ينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي».

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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