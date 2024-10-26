مجزرة دبابات وقتلى وإصابات بالعشرات، حزب الله ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:10 صباحاً - السبت 26/أكتوبر/2024 - 01:02 ص 10/26/2024 1:02:11 AM

شن حزب الله اللبناني يوم الجمعة، أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل، مسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا في الضربات التي استهدفت القوات والمواقع الإسرائيلية.

وقال الإعلام الحربي في الحزب في بيان "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 25-10-2024، 48 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

الساعة 18:00 من عصر الخميس 24-10-2024 شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفر جلعادي وأصابت أهدافها بِدقة.

الساعة 17:30 من عصر الخميس 24-10-2024 شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا وأصابت أهدافها بِدقة.

الساعة 08:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي بين مسكفعام وعديسة بصلية صاروخية.‏

الساعة 09:30 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) بصلية صاروخية نوعية.‏

الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي شمالي كفرجلعادي بصلية صاروخية.‏

الساعة 11:00 استهداف موقع حبوشيت بِصلية صاروخية.

الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

الساعة 13:10 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي على أطراف مروحين بِصاروخين موجهين، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

الساعة 13:20 استهداف دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها.

الساعة 13:20 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية.

الساعة 13:30 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

الساعة 13:30 شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع البغدادي وأصابت أهدافها بدقة.

الساعة 13:35 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لِبلدة عيترون بِقذائف المدفعية.

الساعة 13:50 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بِصلية صاروخية.

الساعة 13:50 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

الساعة 15:00 استهداف مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.

الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية.

الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا للمرة الثانية بِصلية صاروخية.

الساعة 16:15 استهداف مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية.

الساعة 16:30 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

الساعة 16:35 استهداف دبابة ميركافا قرب موقع مسكفعام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

الساعة 16:40 استهداف دبابة ميركافا على طريق مركبا-عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وإجبار قوة إسرائيلية مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد.

الساعة 17:00 شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بِدقة.

الساعة 17:00 استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة عديسة بِصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

الساعة 17:00 بعد تقدّم قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا، ولدى وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.

الساعة 17:20 استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 جنديًا على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجّه أوقع فيهم إصابات مؤكدة، وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.

الساعة 17:30 استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافه زيف بصلية صاروخية.

الساعة 17:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

الساعة 17:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المنارة بقذائف المدفعية.

الساعة 17:45 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

الساعة 17:45 استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

الساعة 17:50 استهداف قوة إسرائيلية ثانية مؤلفة من 3 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين كفركلا والمطلة بِصلية صاروخية.

الساعة 18:00 استهداف مستعمرة حتسور بِصلية صاروخية.

الساعة 18:40 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.

الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية.

الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند عبّارة كفركلا بِصلية صاروخية.

الساعة 20:00 استهداف مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية.

الساعة 21:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بِصلية صاروخية.

الساعة 21:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

الساعة 22:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.



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