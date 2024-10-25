إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة من الانفجارات في كييف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:42 مساءً - أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة كييف وسط إطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية.

وقالت وكالة "RBC-أوكرانيا" في قناتها على تلجرام: "هناك انفجارات في كييف، والدفاعات الجوية تتعامل".



سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

ووفق الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، "انطلق إنذار بالغارة الجوية في مدينة كييف ومقاطعة كييف".

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