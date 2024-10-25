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استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

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استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:42 مساءً - قدم وزير البيئة العراقي نزار آميدي استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبذلك يكون أول وزير في حكومة السوداني يقدم استقالته من منصبه.

 

استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه

هذا ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصدر أضاف أن "الوزير قدم استقالته بغية التفرغ للعمل الحزبي والسياسي".

وينتمي الوزير المستقيل إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طلباني نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

 

أسباب استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام كردية محلية أن قرار آميدي جاء بعد التشاور في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن يتفرغ للعمل الحزبي في العاصمة بغداد.

وأوضحت أن الحزب سوف يقدم مرشحًا آخر لشغل المنصب في وقت لاحق كون وزارة البيئة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني حسب التوزيع السياسي عند تشكيل الحكومة.

وتشكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة السوداني في 27 أكتوبر العام 2022 بعد عام من الانسداد السياسي والأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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