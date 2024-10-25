استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:42 مساءً - قدم وزير البيئة العراقي نزار آميدي استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبذلك يكون أول وزير في حكومة السوداني يقدم استقالته من منصبه.

استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه

هذا ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصدر أضاف أن "الوزير قدم استقالته بغية التفرغ للعمل الحزبي والسياسي".

وينتمي الوزير المستقيل إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طلباني نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

أسباب استقالة وزير البيئة العراقي من منصبه

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام كردية محلية أن قرار آميدي جاء بعد التشاور في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن يتفرغ للعمل الحزبي في العاصمة بغداد.

وأوضحت أن الحزب سوف يقدم مرشحًا آخر لشغل المنصب في وقت لاحق كون وزارة البيئة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني حسب التوزيع السياسي عند تشكيل الحكومة.

وتشكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة السوداني في 27 أكتوبر العام 2022 بعد عام من الانسداد السياسي والأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.

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