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إسرائيل: العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية - أخبار كلمتك

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إسرائيل: العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية - أخبار كلمتك

إسرائيل: العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:03 مساءً - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية قولهم:" إن العملية البرية في جنوب لبنان تدخل مراحلها النهائية".

جيش الاحتلال يستعد لإنهاء  العملية البرية في جنوب لبنان

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية، في تقريرها، إنهاء المناورة البرية خلال أسبوع أو أسبوعين.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 جنود أصيبوا جراء سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

إصابة 6 جنود إسرائيليين في الجليل 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان.

خسائر جيش الاحتلال خلال 48 ساعة 

وقال جيش الاحتلال إن  3 جنود قتلوا في شمال غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات إلى 13 قتيلا في غضون 48 ساعة.

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مقتل 13 جنديا، جيش الاحتلال يكشف حصيلة خسائره في لبنان وغزة خلال 48 ساعة

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جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق نحو 30 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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