إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ بالجليل الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 جنود أصيبوا جراء سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

إصابة 6 جنود إسرائيليين في الجليل

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان.

خسائر جيش الاحتلال خلال 48 ساعة

وقال جيش الاحتلال إن 3 جنود قتلوا في شمال غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات إلى 13 قتيلا في غضون 48 ساعة.

وذكر حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم، أنه استهدف قوة إسرائيلية مكونة من 16 جنديا بالصواريخ الموجهة عند أطراف العديسة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

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