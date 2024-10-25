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كوريا الجنوبية تدين الاتفاق الدفاعي بين بيونج يانج وموسكو - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - أدانت  كوريا الجنوبية الاتفاق الدفاعي بين بيونج يانج وموسكو، اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “العربية”.

 كوريا الجنوبية تدين الانفاق الدفاعي بين بيونج يانج وموسكو

كما أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها البالغ بشأن تصديق روسيا على المعاهدة مع كوريا الشمالية التي تتضمن بندًا للدفاع المشترك.

وصادق مجلس الدوما الروسي، وهو مجلس النواب في برلمان البلاد، على مشروع القانون في جلسة عامة أمس الخميس، بعد تقديم مشروع القانون من قبل الرئيس الروسي "بوتين" في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية: "تعرب الحكومة عن قلقها البالغ من أن روسيا تمضي قدمًا في التصديق على معاهدة روسيا وكوريا الشمالية، في خضم نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا.

وأضافت الخارجية الكورية نحث الشمال بقوة على سحب قواته من روسيا على الفور ووقف تعاونه غير القانوني مع موسكو.

 الخارجية الكورية تشدد علي موقف الحكومة

وشددت الخارجية الكورية على موقف الحكومة بأنها ستتخذ خطوات مقابلة حسب مستوى التعاون بين الدولتين، مع الرد بحزم مع المجتمع الدولي.

وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقعا معاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في يونيو في بيونج يانج، والتي تتضمن بندًا يلزم الدولتين بتقديم الدعم العسكري دون تأخير إذا ما تعرضت أي منهما لهجوم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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