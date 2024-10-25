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الجراد الإفريقي يجتاح مزارع النخيل والمحاصيل في عدة مدن ليبية - أخبار كلمتك

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الجراد الإفريقي يجتاح مزارع النخيل والمحاصيل في عدة مدن ليبية - أخبار كلمتك

الجراد الإفريقي يجتاح مزارع النخيل والمحاصيل في عدة مدن ليبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:07 مساءً - أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي في ليبيا عن تضرر عدة مزارع في مدن سبها وترهونة وبني وليد وتازربو وسمنو وتراغن جراء اجتياحها من قبل الجراد الأفريقي.

تضرر عدة مزارع في مدن سبها بسبب الجراد الافريقي 

وقالت إيمان السويح، مديرة مكتب الإعلام باللجنة، إن هناك نقصًا حادًا في الموارد الأساسية لمكافحة الجراد، بما في ذلك المبيدات وآلات الرش والسيارات المجهزة، ما يعقد جهود التصدي لهذه الآفة.

وأشارت السويح إلى أن اللجنة خاطبت الجهات المختصة لتوفير الإمكانات المطلوبة، لكنها لم تتلق استجابة حتى الآن، محذرةً من تفاقم الأضرار في حال استمرار نقص الموارد.

وبينت أن الجراد يهاجم المحاصيل الحقلية وأشجار النخيل في مناطق عدة، ما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي المحلي.

  الحشرات وصلت إلى مرحلة متقدمة من النمو

وطالبت السويح بتدخل عاجل من جانب الحكومة، مشددة على ضرورة توفير حماية صحية للعاملين في مكافحة الجراد، لا سيما مع استخدامهم للمبيدات الكيميائية، حيث وصلت الحشرات إلى مرحلة متقدمة من النمو، تزيد فيها قدرتها على التزاوج ووضع البيض، ما يزيد من خطورة الوضع البيئي والزراعي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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