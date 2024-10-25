الرئيس الروسي يعلن محاصرة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك، ويعمل الآن على تضييق الخناق عليها.

القوات الروسية تحاصر القوات الأوكرانية في كورسك

وقال الرئيس بوتين: إن القادة الأوكرانيين يحاولون إخفاء أمر حصارهم عن الجنود، لكن هذا لا يغير الوضع، مشددا على وجه الخصوص على أن كييف تقوم بمحاولات فاشلة لتحرير القوات المحاصرة، لكن العدو لم يتمكن حتى الآن من فعل أي شيء.

كورسك تقلب الموازين وتهدد بحرب عالمية ثالثة.. أوكرانيا تنفذ عملية انتحارية داخل الأراضى الروسية.. وبوتين يتوعد بالرد.. الناتو يدعم كييف بمعلومات استخباراتية.. والنووى الروسى غير مستبعد زيلينسكي: نواصل التقدم في ‎كورسك وروسيا خسرت 6 آلاف جندي

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