حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية بالصواريخ الموجهة في كفركلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:57 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن استهداف قوة إسرائيلية من ٤ جنود قرب آلية في كفركلا بالصواريخ الموجهة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 16 جنديا بالصواريخ الموجهة عند أطراف العديسة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأضاف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أنه تصدى لـ طائرة مسيرة هرمز 450 إسرائيلية فوق النبطية بصاروخ أرض – جو، مؤكدا "أجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا قرب مسغاف عام

وأوضح حزب الله في بيانه إنه استهدف بصاروخ موجّه دبابة ميركافا قرب موقع مسغاف عام، مؤكدا تدميرها وإيقاع طاقمها بين "قتيل وجريح".



حزب الله يستهدف 16 جنديا إسرائيليا بالصواريخ الموجهة إصابة 25 إسرائيليا في قصف صاروخي من حزب الله

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