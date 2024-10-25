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إصابة 25 إسرائيليا في قصف صاروخي من حزب الله - أخبار كلمتك

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إصابة 25 إسرائيليا في قصف صاروخي من حزب الله - أخبار كلمتك

إصابة 25 إسرائيليا في قصف صاروخي من حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - ذكرت  إذاعة جيش الاحتـلال الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن  25 شخصا أصيبوا جراء القصف الصاروخي من جنوب لبنان على مجد الكروم شمال إسرائيل

إصابة 25 إسرائيليا في قصف صاروخي من حزب الله 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن ارتفاع عدد الإصابات في مجد الكروم بالجليل إلى 9 بينهم 3 بحالة حرجة إثر سقوط صاروخ من  لبنان.

إصابة 9 أشخاص في الجليل الأعلى 

 وفي وقت سابق من اليوم الجمعة  أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه كرمئيل في مركز الجليل شمالي إسرائيل.

كما أكدت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص قرب مجد الكروم في الجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

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تصدى لمسيرة ودمر دبابة ميركافا، حزب الله ينفذ عمليات جديدة ضد جيش الاحتلال

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جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق نحو 30 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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