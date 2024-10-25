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وزير الخارجية: نعول على دعم فنلندا للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: نعول على دعم فنلندا للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نعول على دعم فنلندا للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا هاتفيًا من إلينا فالتونين وزيرة خارجية فنلندا، حيث تم مناقشة مُجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع للتنسيق الوثيق مع وزيرة خارجية فنلندا لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا  أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستفادة الجانب الفنلندي من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في القطاعات المختلفة، فضلًا عن دعم التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.

كما أكد  الرغبة فى التعاون مع فنلندا في مجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وتطرق وزير الخارجية إلى اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث اكد  على أن مصر تعول على دعم فنلندا للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بموضوعات الدعم الاقتصادي والأمن المائي وملف الهجرة.


وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أدان  وزير الخارجية التصعيد الاسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، وارتكابها لانتهاكات صارخة للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى وتجاوزاتها ضد وكالة الأنروا وقوات اليونيفيل، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف والتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بدون شروط.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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