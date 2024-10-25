بعد تهديدات أمريكية لـ تايبيه بسبب روسيا، قدرات الجيش الكوري الشمالي وترتيبه عالميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - ارتفعت حدة التوترات بين كوريا الشمالية من ناحية وأوكرانيا وأمريكا من ناحية أخرى بعد إعلان الأولي عن إرسال الآلاف من جنودها الي روسيا للمشاركة في حربها علي أوكرانيا .

حيث بدأت التهديدات الأمريكية ترتفع حدتها إذا قامت كوريا الشمالية بإرسال جنودها بالفعل، الأمر الذي أدي الي تسليط الضوء عن قدرات جيش بيونج يانج وعودتها إلى الواجهة، خاصة في ظل اعتماده على أسلحة تقليدية.

ترتيب جيش كوريال الشمالية بين جيوش العالم

وفي تصنيف موقع "جلوبال فاير باور" لأقوى الجيوش في العالم، حلت كوريا الشمالية في المركز الـ36 في قائمة من 145 دولة.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توسعت قدرات ذلك الجيش على مدار العقود الماضية، وذلك رغم العوائق الاقتصادية والقيود التكنولوجية.

عدد جنود كوريا الشمالية

ودعا الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية إلى تسليح الشعب بالكامل، والدفاع عن زعيم البلاد كيم جونج أون. ويمتلك الجيش، المعروف رسميًا بـ "جيش الشعب الكوري"، 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية، و7.6 مليون جندي احتياطي.

ويدعم الجيش ترسانته من خلال التجنيد الإلزامي، الذي يتطلب من الرجال الخدمة من 8 إلى 10 سنوات، ومن النساء حوالي 5 سنوات، ما يجعلها إحدى أطول مدد الخدمة الإلزامية على صعيد العالم.

ونتيجة لذلك، يخضع الجنود لتدريب طويل الأمد، جعل بعض وحداته الخاصة قادرة على تنفيذ عمليات هجومية موجهة، تركز على التسلل.

مخزون الأسلحة لدي جيش كوريا الشمالية

وبسبب عقود من العقوبات وسوء الأحوال الاقتصادية، ما زالت الأسلحة التقليدية لكوريا الشمالية قديمة، إذ يعتمد الجيش على مخزون من الأسلحة الثقيلة، مثل المدفعية والصواريخ، يرجع تاريخها إلى الاتحاد السوفيتي.

ويعاني الجيش الكوري الشمالي أيضًا من نقص في الوقود وقطع الغيار، ما يؤدي إلى تدريب محدود للطيارين، وضعف في جاهزية العربات والمدرعات العسكرية، حسب ما ذكر موقع "راديو آسيا الحرة" في تقرير سابق.

وفي ظل تراجع قدرات الأسلحة التقليدية، تم تخصيص حوالي 6800 خبير في الحرب الإلكترونية، للعمل على تنفيذ هجمات إلكترونية ضد أهداف عسكرية ومدنية، بهدف تحقيق مكاسب مالية واستخباراتية، ولإثبات القدرات العسكرية بطرق منخفضة التكلفة نسبيًا مقارنةً بالأسلحة التقليدية، حسب تقرير نشره موقع جمعية آسيا "Asia Society".

عند إرسال الجنود إلى الخارج، كما في حالة روسيا، يثار احتمال الانشقاق، خاصة أن بعض الجنود يخدمون في ظروف اقتصادية صعبة.

ومن المتوقع أن يشكل السفر خارج كوريا الشمالية، الذي يحمل طابع الحرية النسبية مقارنةً ببيئتهم الأصلية، تحديًا لولائهم، وفق تقرير "نيويورك تايمز".

ويعتمد الزعيم الكوري الشمالي على القوات العسكرية كدعم سياسي واقتصادي، إذ تعمل القوات في عدة مشاريع صناعية وتجارية، وتعتبر مصدرًا مهمًا لدخل الدولة، عن طريق تهريب الأموال وسرقة البيانات عبر الإنترنت.

العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا

وتشهد العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد تأكيد واشنطن إرسال بيونغ يانغ قوات لدعم قوات الكرملين في الحرب على أوكرانيا، في خطوة تنذر بتصعيد هو الأخطر في القارة الأوروبية، وقد يزيد أيضا من حالة التوتر في منطقة المحيطين الهندي والهادي

الولايات المتحدة قالت لأول مرة إنها رأت أدلة على وجود قوات كورية شمالية في روسيا. وأعلن البيت الأبيض أن القوات الكورية الشمالية التي تتدرب حاليا في روسيا ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركت في القتال في أوكرانيا، بينما قال حلف الأطلسي إنه يجري مشاورات حول نشر قوات كورية شمالية في روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.