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الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو - أخبار كلمتك

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الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو - أخبار كلمتك

الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية استبدلت قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لأسباب صحية.

الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

يأتي ذلك في ظل الحملة الدعائية التي تخوضها إسرائيل  ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه.

وفي وقت سابق أشارت تقارير عبرية إلى ما أسمته إعلان غير عادي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب تقارير تفيد بأن المدعي العام كريم خان يخضع للتحقيق للاشتباه في قيامه بالتحرش الجنسي بزميل له. 

اتهام المدعى العام للجنائية الدولية في قضية تحرش

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أكدت أنه تم استلام شكوى إلى هيئة التحقيق، ضد المدعى العام كريم خان، بتهمة التحرش الجنسى بزميل له.

كريم خان أصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

يذكر أن المدعي العام للمحكمة كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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