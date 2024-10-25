استطلاع جديد يكشف نسبة تأييد ترامب وهاريس في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - أظهر استطلاع جديد تعادل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس في تأييد الناخبين.

استطلاع رأي لنسبة تأييدترامب وهاريس

وحسب استطلاع نيويورك تايمز وكلية سينا الذي شمل 2,516 ناخبا محتملا على مستوى البلاد بين 20 و23 أكتوبر، فإن كلا المرشحين متعادلان بنسبة 48% من أصوات الناخبين.

وكانت هاريس متقدمة على ترامب بنسبة 49% مقابل 46% في آخر مرة أجري فيها هذا الاستطلاع في أوائل أكتوبر.

مدي تأييد ترامب مقابل هاريس

وأظهر الاستطلاع أن فقط 28% من المستجيبين يشعرون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح مع وجود الرئيس جو بايدن وهاريس في البيت الأبيض، مقارنة بـ61% الذين يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

وكان عمر بايدن، البالغ 81 عاما، مصدر قلق بين الأمريكيين في وقت سابق من هذا العام أثناء تخطيطه لإعادة انتخابه، ولكن مع بقاء أسابيع قليلة حتى يوم الانتخابات، تظهر نتائج الاستطلاع أن 41% من الناخبين المحتملين يشعرون أن ترامب، البالغ 78 عاما، كبير جدا ليكون رئيسا فعالا، مقارنة بـ 58% لا يعتقدون ذلك.

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