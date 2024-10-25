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القسام تستهدف آلية عسكرية للاحتلال في مخيم جباليا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أعلنت  كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنها استهدفت بعبوة شواظ آلية عسكرية للاحتلال في شارع القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وفي السياق ذاته، اعترف جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

 مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي  أفيخاي أدرعي في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن  قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي  ، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، مقاتل في سلاح المدرعات، في معركة شمال قطاع غزة.

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كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند وجرافة عسكرية إسرائيلية بغزة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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