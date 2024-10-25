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الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

 مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي  أفيخاي أدرعي في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن  قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي  ، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، مقاتل في سلاح المدرعات، في معركة شمال قطاع غزة".

 قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول"

وكانت "كتائب القسام" أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا  شمال القطاع.

وأعلنت وزارة جيش  الاحتلال الإسرائيلية عن مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد المصابين 5.065 جنديا، أكثر من 750 منهم بحالة صحية صعبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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