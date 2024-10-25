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إعلام عبري: سماع دوي انفجارات في سماء حيفا - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: سماع دوي انفجارات في سماء حيفا - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سماع دوي انفجارات في سماء حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:45 صباحاً -  أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء الثلاثاء الماضي، شن هجوم بالمسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا المحتلة وإصابة أهدافها.

 

استهداف شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب

 وكشف حزب الله اللبناني، في بيانين منفصلين، عن استهداف عناصره يوم الإثنين شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، واستهدفوا بعد ظهر الثلاثاء قوة مشاة إسرائيلية بين بلدتي العديسة والطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه.

 

 وقال حزب الله في بيان إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء (لبيك يا نصر الله)، قصفت المقاومة الإسلامية أمس يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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