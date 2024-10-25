إسرائيل تعلن مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 جنود احتياطيين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان أمس الأربعاء عندما خرجت مجموعة من مقاتلي حزب الله من نفق في منطقة وعرة وألقت قنابل يدوية على القوة.

كما سمح الجيش الاسرائيلي بالنشر عن مقتل قائد سرية وإصابة جندي بجروح خطيرة جدا، في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال عبر موقعه، في آخر تحديث له، إن عدد جرحى الجيش بلغ 5.065، أكثر من 750 منهم بحالة صعبة.

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