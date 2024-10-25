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معظمهم أطفال ونساء، 28 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

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معظمهم أطفال ونساء، 28 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

معظمهم أطفال ونساء، 28 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:50 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهد 28 فلسطينيا، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 28 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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