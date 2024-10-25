معظمهم أطفال ونساء، 28 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:50 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهد 28 فلسطينيا، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 28 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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