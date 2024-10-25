استشهاد 3 صحفيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمبنى الطواقم الإعلامية جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:22 صباحاً - استشهد 3 صحفيين اليوم الجمعة وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على مبنى يقيم به الصحفيون بمدينة حاصبيا جنوبي لبنان.

ووصفت وسائل إعلام أن حجم الدمار والخسائر كبيرة جدًّا في موقع الاستهداف الذي يضم عددًا كبيرًا من الصحفيين والطواقم الإعلامية التابعة لعدد من القنوات الفضائية التي تنقل ما يجري في لبنان من عدوان إسرائيلي.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس، بعيد إنذار الجيش الإسرائيلي سكان مبانٍ في عدد من أحياء هذا المعقل الرئيسي لحزب الله بوجوب إخلاء مساكنهم.

كما استهدفت غارات إسرائيلية منطقة الشويفات العمروسية وحارة حريك والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما ذكر موفد "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان.

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