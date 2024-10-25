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بعد التوجيه المثير، أول رد من البنتاجون عن السماح للجيش باستخدام القوة خلال الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

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بعد التوجيه المثير، أول رد من البنتاجون عن السماح للجيش باستخدام القوة خلال الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

بعد التوجيه المثير، أول رد من البنتاجون عن السماح للجيش باستخدام القوة خلال الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 04:18 صباحاً - الانتخابات الأمريكية، علقت وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاجون”، على معلومات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن قوات الجيش الأمريكي حصلت على توجيه باستخدام القوة ضد المواطنين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سوزان جوف في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إن السياسات المتعلقة باستخدام القوة التي يتناولها توجيه وزارة الدفاع الذي يحمل الرقم (5240.01) ليست جديدة، ولا تفوض وزارة الدفاع باستخدام القوة الفتاكة ضد المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة، على عكس الشائعات والخطابات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "توقيت إصدار التعديل المذكور لم يكن له علاقة بالانتخابات".

وأشارت جوف إلى أن استخدام القوة على الأراضي الأمريكية ضد المدنيين الأمريكيين يعد أمرا غير قانوني، باستثناء حالات الدفاع عن النفس، ووفقا لما يحدده القانون.

وبحسب المعلومات التي نشرها مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي جونيور، فإن تعديل سياسة وزارة الدفاع الذي تم إصداره في أواخر سبتمبر أُعد للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وأشار كينيدي في منشور له على منصة "إكس" إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، دفعوا من خلال توجيه لوزارة الدفاع يسمح باستخدام القوة الفتاكة ضد الأمريكيين الذين يحتجون على سياسات الحكومة".

وكتب كينيدي: "هذا النوع من السموم التحريضية هو ما يقسّم أمتنا ويحفز القتلة، المفارقة هنا هي أن إدارة بايدن - هاريس قد نجحت للتو في تمرير التوجيه (5240.01) لوزارة الدفاع والذي يمنح البنتاجون لأول مرة في التاريخ سلطة استخدام القوة القاتلة لقتل الأمريكيين على الأراضي الأمريكية الذين يحتجون على سياسات الحكومة".

وأضاف: "إذا كنت تريد فهم سياسي، انظر إلى أفعاله.. الكلمات الصادرة من فمه لا أهمية لها".

وفي وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من عدم ثقته في انتقال السلطة في الولايات المتحدة بشكل سلمي في حالة هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في إشارة إلى أعمال شغب مشابهة عام 2021.

وفي 6 يناير 2021، قام أنصار ترامب، في محاولة لتعطيل تصديق الكونجرس على الفوز الانتخابي لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، بمهاجمة مبنى الكابيتول، مما أدى إلى عرقلة عمل الهيئة التشريعية الأمريكية لعدة ساعات.

وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صادق أعضاء الكونجرس على فوز بايدن في الانتخابات. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.

ووجهت لترامب أربع تهم بهذا الشأن: "التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية، والتدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية، والتآمر لانتهاك الحقوق" فيما دفع الرئيس الأمريكي السابق براءته في المحكمة.

من جانبه قلل ترامب من أهمية أعمال العنف في 6 يناير 2021 قائلا إنه كان هناك "انتقال سلمي للسلطة" بعد انتخابات 2020.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي نائبة رئيس البلاد الحالية كامالا هاريس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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