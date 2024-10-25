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المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف إيلات بواسطة الطيران المسير - أخبار كلمتك

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المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف إيلات بواسطة الطيران المسير - أخبار كلمتك

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف إيلات بواسطة الطيران المسير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:38 صباحاً - استهدفت الفصائل المسلحة في العراق، اليوم الجمعة، هدفًا حيويًّا في أم الرشراش “إيلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات في دك معاقل “الأعداء” بوتيرة متصاعدة.

وقالت الفصائل في بيان "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الجمعة 25-10-2024، هدفًا حيويًا في أم الرشراش «ايلات» المحتلة، بواسطة الطيران المسير».

وعاودت الفصائل مرة أخرى واستهدفت للمرة الثانية، هدفًا حيويًا في أم الرشراش بواسطة الطيران المسير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في إيلات سقوط هدف جوي قادم من الشرق في منطقة مفتوحة بمنطقة إيلات، مشيرا إلى أنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين وفشلا بالتصدي للهدف الجوي، ودون تفعيل صافرات الإنذار.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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