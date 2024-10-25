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مصر تبلغ رئيس "الموساد" ووفد "الشاباك" رفضها للعملية العسكرية بشمال غزة - أخبار كلمتك

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مصر تبلغ رئيس "الموساد" ووفد "الشاباك" رفضها للعملية العسكرية بشمال غزة - أخبار كلمتك

مصر تبلغ رئيس "الموساد" ووفد "الشاباك" رفضها للعملية العسكرية بشمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:47 صباحاً - أفاد مصدر أمني مصري، اليوم الجمعة، بأن وفدًا أمنيًّا مصريًّا وعسكريًّا رفيع المستوى التقى رئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ووفد من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".


ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إن مصر حذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال قطاع غزة.


وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى التقي، أمس الخميس، وفدا من قيادات حركة حماس بالقاهرة؛ لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسُبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

وأوضح المصدر أن أن اللقاء جاء في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما أكد التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وأضاف: "اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وأكد المصدر التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد مصر للترويج لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حسبما ذكر مكتبه.

وتابع: "عقب اللقاءات التي جرت في القاهرة، أصدر رئيس الوزراء تعليماته لرئيس الموساد بالذهاب إلى الدوحة والترويج لسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال، بدعم من أعضاء مجلس الوزراء".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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