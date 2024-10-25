من أولها، مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:13 صباحاً - قالت هيئة الإطفاء بمدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية إن مجهولين أشعلوا النيران في صندوق بريدي مخصص للاقتراع بـالانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة، ما أدى إلى تدمير عدة بطاقات اقتراع، وعدد آخر من رسائل البريد.



وقال روب مكديد، المتحدث باسم هيئة الإطفاء، إن 20 بطاقة اقتراع أتلفت في الحريق، لكن سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس أوضح لاحقًا، أن بطاقات الاقتراع المتأثرة هي 5 فقط.



وتظهر الأنظمة الإلكترونية ما إذا كان مسؤولو الانتخابات قد استلموا بطاقات الاقتراع أم لا، ومن ثم يمكن للناخبين المتأثرين بحريق الصندوق، طلب بطاقة جديدة عبر البريد، في موعد أقصاه الجمعة 25 أكتوبر.

وتحقق السلطات في الواقعة، وصادر مفتش عام البريد محتويات الصندوق، ولم تحدد السلطات أي دوافع وراء الحادثة بعد.

وحذر مسؤولون فيدراليون قبل الانتخابات من أن بطاقات الاقتراع قد يتم تدميرها عمدًا أثناء نقلها.



وجمعت السلطات لقطات من كاميرات المراقبة، وفقًا لما ذكرته شرطة فينيكس، وأثنى سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس وهو ديمقراطي على مركز الإطفاء للاستجابة السريعة، وأدان الحادثة.



وقال: “أنا قلق للغاية بشأن إشعال النار في صندوق لجمع البريد، أدى إلى تدمير 5 بطاقات اقتراع، هذا العمل التخريبي المتعمد يقوض نزاهة العملية الديمقراطية”.

وأضاف: "أرسلنا معدات لمكافحة الحريق إلى كافة المقاطعات في أريزونا، لمنع حوادث كهذه، وحماية العملية الانتخابية".

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