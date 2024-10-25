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الصحة اللبنانية: استشهاد 12 شخصا في غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

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الصحة اللبنانية: استشهاد 12 شخصا في غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

الصحة اللبنانية: استشهاد 12 شخصا في غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:40 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، استشهاد 12 شخصًا في غارات إسرائيلية على قريتين في شرق البلاد.

وأضافت الصحة اللبنانية في بيان أوردته وكالة «فرانس برس» أن من بين الشهداء 3 أطفال، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة: «غارة للعدو الإسرائيلي على الخضر في بعلبك-الهرمل أدت إلى استشهاد 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال وإصابة 19 آخرين بجروح، لافتة أيضًا إلى ارتقاء خمسة شهداء آخرين وجريحين بسبب غارة العدو الإسرائيلي على الحلانية في بعلبك-الهرمل».

يتواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، خاصة جنوبي لبنان، بزعم استهداف مواقع وعناصر حزب الله، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية فوق مختلف الأراضي اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال ناشط في الوحدة الجوية 127 التابعة لحزب الله، بعدما أطلق طائرة دون طيار باتجاه إسرائيل.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت عشرات الأهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية، ومن بين الأهداف التي تم استهدافها منصات إطلاق ومستودعات الأسلحة، ومبانٍ عسكرية وغيرها.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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