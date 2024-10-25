حزب الله: قسمًا بدم كل شهيد وبعذابات كل جريح لن تسقط رايتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:13 صباحاً - وجه حزب الله اللبناني، مساء اليوم، رسالة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الميدان الذين وصفهم بأشرف وأكرم وأطهر الناس.

حزب الله يقسم بعد سقوط الراية

وقال حزب الله في بيانه لعناصره، يا أحبة السيد الشهيد حسن نصر الله، قسمًا بدم كل شهيد وبعذابات كل جريح، قسمًا بصبركم وعذاباتكم، هذه الراية بيدنا لن تسقط، وبيننا وبين العدو الأيام والميدان، وبيننا وبينكم النصر الموعود إن شاء الله".

حزب الله يقصف تجمعا لجنود لعدو فى بلدة مركبا

وكان حزب الله، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه قصف "بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا جنوبي لبنان".

كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 5 عسكريين قتلوا في معارك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان هم قائد سرية وضابطان وجنديان.

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