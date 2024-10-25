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حزب الله: قسمًا بدم كل شهيد وبعذابات كل جريح لن تسقط رايتنا - أخبار كلمتك

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حزب الله: قسمًا بدم كل شهيد وبعذابات كل جريح لن تسقط رايتنا - أخبار كلمتك

حزب الله: قسمًا بدم كل شهيد وبعذابات كل جريح لن تسقط رايتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:13 صباحاً - وجه حزب الله اللبناني، مساء اليوم، رسالة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الميدان الذين وصفهم بأشرف وأكرم وأطهر الناس.

 

حزب الله يقسم بعد سقوط الراية

وقال حزب الله في بيانه لعناصره، يا أحبة السيد الشهيد حسن نصر الله، قسمًا بدم كل شهيد وبعذابات كل جريح، قسمًا بصبركم وعذاباتكم، هذه الراية بيدنا لن تسقط، وبيننا وبين العدو الأيام والميدان، وبيننا وبينكم النصر الموعود إن شاء الله".

 

حزب الله يقصف تجمعا لجنود لعدو فى بلدة مركبا

وكان حزب الله، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه قصف "بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا جنوبي لبنان".

كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 5 عسكريين قتلوا في معارك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان هم قائد سرية وضابطان وجنديان.

حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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