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حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه قصف بالصواريخ تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبًا جنوبي لبنان.

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

خسائر جيش الاحتلال في لبنان 

وفي السياق ذاته أعلن مستشفى رمبام في حيفا أنه استقبل 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في معارك جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنه تم نقل 29 جنديًّا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.

إصابة 29 جنديًّا إسرائيليًّا في لبنان 

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في معاركه مع حزب الله جنوب لبنان، وفشل الاحتلال في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقها ضد بيروت.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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