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جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مبانٍ في بيروت استعدادا لقصفها - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مبانٍ في بيروت استعدادا لقصفها - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مبانٍ في بيروت استعدادا لقصفها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - دعا  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان مبانٍ في شويفات وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت لمغادرتها.

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مباني في بيروت استعدادا لقصفها

 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وجه المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان منطقة جنوب لبنان"، وقال “عليكم الامتناع عن الانتقال جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة”.

أدرعي يزعم استخدم سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة

 وزعم أن "حزب الله استخدم سيارات الإسعاف لنقل عناصر وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو  الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع حزب الله وعدم التعاون معهم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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