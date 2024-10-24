جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مبانٍ في بيروت استعدادا لقصفها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان مبانٍ في شويفات وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت لمغادرتها.

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مباني في بيروت استعدادا لقصفها

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان منطقة جنوب لبنان"، وقال “عليكم الامتناع عن الانتقال جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة”.

أدرعي يزعم استخدم سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة

وزعم أن "حزب الله استخدم سيارات الإسعاف لنقل عناصر وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع حزب الله وعدم التعاون معهم".

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