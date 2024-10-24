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أول فيديو لجثمان هاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله - أخبار كلمتك

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أول فيديو لجثمان هاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله - أخبار كلمتك

أول فيديو لجثمان هاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر جثمان هاشم صفى الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والذي كان ضمن الأسماء المحتملة لخلافة الشهيد حسن نصرالله.

فيديو يرصد جثمان هاشم صفى الدين 

وعزز صدق الرواية حول دقة فيديو جثمان هاشم صفى الدين مكفنًا، تزامن نشره على منصة “إكس” مع نشره على وسائل إعلام إيرانية، الخميس.

— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) https://twitter.com/iraninarabic_ir/status/1849408291211780388?ref_src=twsrc%5Etfw

بدا في المقطع المصور صورة عمامة هاشم صفي الدين، الذي كان مرشحا لخلافة، الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصرالله، الذي اغتاله العدو الإسرائيلي يوم 27 سبتمبر الماضي.

 

هاشم صفى الدين مات اختناقا بعد 3 أيام 

وكانت قناة العربية السعودية كشفت نقلا عن مصادر خاصة، أن هاشم صفي الدين، لم يمت مباشرة جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 10 أكتوبر الجاري، حيث كان يتحصن تحت أحد الأبنية هناك، لكنه قضى اختناقًا بعدما صمد ما بين يوم و3 أيام، مع 7 من كوادر حزب الله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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