ضحيتها 150 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا ويهدم المنازل فوق الفلسطينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:52 مساءً - أعلنت هيئة الدفاع المدني بـغزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجــزرة في شارع الهوجا بـمخيم جباليا شمالي القطاع بعد قصفه 13 منزلا على رؤوس ساكنيها.

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا

وقالت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في شارع الهوجا بجباليا أسفرت عن سقوط 150 شهيدا وجريحا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، يجمع النساء والأطفال داخل حفرة كبيرة ومحاصرتهم بالدبابات، وذلك عقب إجبارهم على الخروج من شمال قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، تعليقا على الفيديو المنتشر، إن "قيام قوات الاحتلال بتجميع النساء والأطفال في شمال غزة وإجبارهم على التحرك نحو مدينة غزة، هي عملية تطهير عرقي واضحة تنتهك جميع القوانين والمواثيق الدولية التي يتجاهلها الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ".

جيش الاحتلال يقر بمقتل 57 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على لبنان جيش الاحتلال يجمع أطفالا ونساء داخل حفرة فى غزة ويحاصرهم بالدبابات (فيديو)

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