متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا - أخبار كلمتك

غدًا، افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 في الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

غدًا، افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 في الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

نتنياهو يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نتنياهو يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة - أخبار كلمتك

نتنياهو يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو رحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

نتنياهو يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة 

ويأتي ذلك بعدما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مسئول قوله: إن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حركة حـماس بالقاهرة، لاستعراض الأوضاع الجارية بـغزة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

لقاء بين وفد أمني مصر ووفد من قيادات حماس 

وأضاف المصدر المسئول: "أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وأكد المصدر على التزام  مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

 

txt

هجوم من تحت الأرض، نتنياهو يزعم كشف مخطط حزب الله لغزو إسرائيل

txt

سر تركيز إعلام العدو على استهداف منزل نتنياهو!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق