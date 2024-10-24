نتنياهو يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو رحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

نتنياهو يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة

ويأتي ذلك بعدما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مسئول قوله: إن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حركة حـماس بالقاهرة، لاستعراض الأوضاع الجارية بـغزة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

لقاء بين وفد أمني مصر ووفد من قيادات حماس

وأضاف المصدر المسئول: "أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وأكد المصدر على التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

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