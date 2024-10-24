جيش الاحتلال يقر بمقتل 57 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل 57 ضابطا وجنديا على جبهة لبنان منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي السياق ذاته أعلن مستشفى رمبام في حيفا أنه استقبل 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في معارك جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنه تم نقل 29 جنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.

إصابة 29 جنديا إسرائيليا في لبنان

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في معاركه مع حزب الله جنوب لبنان، وفشل الاحتلال في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقها ضد بيروت.

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