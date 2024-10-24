وزير الخارجية الروسي يوجه السباب إلى شخص في قمة البريكس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:18 مساءً - وثقت وسائل الإعلام الغربية، مقطع فيديو يظهر لحظة غضب وزير خارجية روسيا، سيرجى لافروف، وتوجيه سباب لشخص قام بالضغط على قدمه خلال مروره خلف الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء إلقاء كلمته أمام قادة البريكس فى قازان.

شخص يطأ قدم وزير خارجية روسيا فى البريكس

وحسب صحيفة "ديلى ميل " البريطانية، وثق الفيديو لحظة وطأ مندوب غامض كان يمر في قمة مجموعة البريكس في قازان قدم لافروف البالغ من العمر 74 عاما، مما تسبب بوضوح في شعوره بألم شديد.

وعبس وجه لافروف وانتفخت وجنتاه عندما استدار لينظر إلى الشخص المار، ساعيا إلى التعرف عليه، لكن الرجل سرعان ما اختفى من الصورة بينما شوهد مستشار بوتين للشؤون الخارجية وهو يبتسم بسخرية لسوء حظ وزير الخارجية.

لافروف تفوه بألفاظ غير دبلوماسية بسبب غضبه

ويعتقد بعض المراقبين أن لافروف كان يتفوه بنوبة غضب غير دبلوماسية واضحة خلف ظهر بوتن عندما دهس قدمه. وكان أحد التفسيرات هو "أغبياء أغبياء".

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