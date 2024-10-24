جيش الاحتلال يجمع أطفالا ونساء داخل حفرة فى غزة ويحاصرهم بالدبابات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، مقطع فيديو يظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بجمع النساء والأطفال داخل حفرة كبيرة ومحاصرتهم بالدبابات، وذلك عقب إجبارهم على الخروج من شمال قطاع غزة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، تعليقا على الفيديو المنتشر، إن "قيام قوات الاحتلال بتجميع النساء والأطفال في شمال غزة وإجبارهم على التحرك نحو مدينة غزة، هي عملية تطهير عرقي واضحة تنتهك جميع القوانين والمواثيق الدولية التي يتجاهلها الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ".

الجيش الإسرائيلي يعدم 11 طفلا فى مركز إيواء

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، كشف فى وقت سابق اليوم، عن إعدام الاحتلال 11 طفلا وسط القطاع، ضمن سلسلة الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق السكان العزل.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة: إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر ساعة تلو أخرى على مستوى القطاع كله، وأوضح أن الاحتلال يكثف قصف مراكز الإيواء والنزوح ويركز على جباليا ومحيطها.

وتحدث مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن إعدام الاحتلال الإسرائيلي 11 طفلا عبر قصف مقر نادي خدمات المغازي وسط قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة شهداء النصيرات

وتابع مكتب الإعلام الحكومي، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلم أن مدرسة شهداء النصيرات تضم آلاف النازحين، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية السكنية".

وأكد، أن المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في النصيرات ترفع عدد مراكز النزوح التي قصفها إلى 196، تضم مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

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