استشهاد الرائد اللبناني محمد فرحات يشعل مواقع التواصل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - أثار خبر استشهاد الضابط اللبناني، محمد فرحات، وجنديين آخرين في قصف إسرائيلي اليوم الخميس، حالة من الغضب في الشارع اللبناني.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استشهاد محمد فرحات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشهيد الرائد محمد فرحات، يعود تاريخه إلى 5 مارس 2023، حين تصدى لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتها تثبيت سلك شائك عند الخط الأزرق في خراج بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، خلال عملية ترسيم الحدود.

محمد فرحات يتصدى لجنود الاحتلال عند الخط الأزرق

— Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) https://twitter.com/nadinewnjeim/status/1849336997367754917?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد ضابط ومجندين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ووصف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والدول العربية، الشهيد الرائد محمد فرحات بالبطل، وأعادوا نشر فيديوتصديه لجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن محمد فرحات هو ابن بلدة دير قانون راس العين، في منطقة صور، قتل بغارة للجيش الإسرائيلي على دورية للجيش في منطقة ياطر، وقتل إلى جانبه العسكريان محمد بزال وموسى مهنا، عندما كانوا بمهمة إجلاء جرحى من المنطقة.

وذاع صيت الضابط اللبناني منذ يوم 5 مارس 202 بعد تصديه لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود في بلدة عيتا الشعب، معترضًا على وضع علامة داخل الأراضي اللبنانية.

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