وحش أمريكا، من هي عارضة الأزياء ستايسي وليامز أحدث ضحايا ترامب؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - كشفت الصحافة البريطانية، اليوم، عن ضحية تحرش جديدة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ليضاف اسم عارضة الأزياء ستايسي وليامز، إلى قائمة ضحايا طويلة للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

عارضة الأزياء ستايسي وليامز تتهم ترامب بالتحرش

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحف البريطانية، قالت عارضة الأزياء ستايسي وليامز، إنها التقت ترامب، من خلال تلبية دعوة لرجل الأعمال الشهير جيفري إبستين، الذي مات منتحرا نتيجة تورطه في قضايا متعلقة بالاعتداء على قاصرات وإدارته عالما سريا للتحرش والاعتداءات الجنسية.

عارضة الأزياء ستايسي وليامز، أوضحت، أنها التقت دونالد ترامب عام 1992 في حفل عيد ميلاد دعاه له صديقه إبستن، وبعدها اقترح عليها زيارة برج ترامب في أواخر ربيع 1993.

وقالت إنه بعد لحظات من وصولهما إلى برج ترامب، سحبها نحوه وبدأ في تحسس جسدها، وقالت إنه وضع يديه على مناطق حساسة في جسدها، لتكتشف أن الرجلين اتفقا على الزيارة بغرض قضاء ليلة ساخنة مع ترامب.

سكرتيرة حملة ترامب تنفي تحرشه بعارضة الأزياء وليامز

في المقابل، أصدرت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية لحملة ترامب، بيانًا تنفي فيه هذه المزاعم، والذي جاء فيه جزئيًا: "من الواضح أن هذه القصة المزيفة من تأليف حملة هاريس".

ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن عارضة الأزياء ستايسي وليامز التي تبلغ حاليا (56 عاما) قد أدلت بتصريحاتها خلال اتصال عبر الإنترنت مع مجموعة "سورفايفرز فور كامالا" (أي الناجون من أجل كامالا) التي تقدم نفسها بأنها "تحالف لناجين من اعتداءات جنسية" وتدعم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس.

عارضة الأزياء ضحية ترامب تتخوف من عودة الوحش

وقالت عارضة الأزياء التي كانت تتمتع بشهرة واسعة في التسعينيات، خلال الاتصال الذي جرى الإثنين، إن "فكرة عودة هذا الوحش -ترامب- إلى البيت الأبيض هي أسوأ كابوس بالنسبة إليّ".

ترامب وجيفري، كلمتك

مشيرة إلى أنها شعرت بما وصفته "الإهانة" بعد الاعتداء الذي زعمته، معتبرة أنها كانت ضحية "ألاعيب منحرفة" للرئيس الأمريكي السابق، وصديقه جيفري إبستين.

يشار إلى أن جيفري إبستين، كان يتمتع بشبكة علاقات قوية في أوساط النخب الاقتصادية والسياسية في أمريكا ودول خارجية، واتهم بإدارة شبكة للدعارة، واستغلال منازله وجزيرة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات (13-17) وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته المنحرفة، وقد انتحر شنقا في السجن في أغسطس 2019 قبل محاكمته.

أنصار ترامب يتهمون ستايسي وليامز بالعمل لصالح أوباما

وستايسي وليامز، هي عارضة وممثلة أمريكية، ولدت في 15 أبريل 1968 في كينجستون في الولايات المتحدة، ونالت شهرة كبيرة في عالم الأزياء والفن في حقبة التسعينيات.

قال ممثلو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أحدث من قامت بتوجيه الاتهام للرئيس السابق بسوء السلوك الجنسي، ستايسي ويليامز، كانت ناشطة في حملة باراك أوباما، في حين نفوا الاتهامات الموجهة إليه.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.