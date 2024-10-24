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مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك جنوبي لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

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مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك جنوبي لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك جنوبي لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان 

وفي السياق ذاته أعلن مستشفى رمبام في حيفا أنه استقبل 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في معارك جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنه تم نقل 29 جنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.

إصابة 29 جنديا إسرائيليا في لبنان 

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في معاركه مع حزب الله جنوب لبنان، وفشل الاحتلال في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقها ضد بيروت.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم كشف حزب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف ثكنة عسكرية بسرب مسيرات انقضاضية، واستهدف دبابة ميركافا وأسقط طاقمها بين قتيل وجريح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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