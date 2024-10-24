مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك جنوبي لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

وفي السياق ذاته أعلن مستشفى رمبام في حيفا أنه استقبل 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في معارك جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنه تم نقل 29 جنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.

إصابة 29 جنديا إسرائيليا في لبنان

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في معاركه مع حزب الله جنوب لبنان، وفشل الاحتلال في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقها ضد بيروت.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم كشف حزب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف ثكنة عسكرية بسرب مسيرات انقضاضية، واستهدف دبابة ميركافا وأسقط طاقمها بين قتيل وجريح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويهدد بقصف الطواقم الطبية في لبنان جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 160 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان

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