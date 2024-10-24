إعلام عبري: نقل 29 جنديا إسرائيليا أصيبوا بمعارك لبنان للمستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه تم نقل 29 جنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.

إصابة 29 جنديا إسرائيليا في لبنان

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في معاركه مع حزب الله جنوب لبنان، وفشل الاحتلال في تحيقق أهداف العملية العسكرية التي أطلقها ضد بيروت.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم كشف حزب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف ثكنة عسكرية بسرب مسيرات انقضاضية، واستهدف دبابة ميركافا وأسقط طاقمها بين قتيل وجريح.

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال

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