وزير الخارجية القطري لـ نظيره الأمريكي: حل الدولتين المرجع الرئيسي لعملية السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن أل ثاني، اليوم الخميس، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اجتماع اليوم كان مهما ومثمرا وبحثنا آخر التطورات في قطاع غزة.

لقاء وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي

وأضاف وزير الخارجية القطري: "حذرنا منذ بدء الحرب من توسع الصراع، ونرى اليوم أن الحرب اتسعت إلى مناطق أخرى، وندين الحصار على شمال غزة والقصف الممنهج للمستشفيات".

حل الدولتين هو المرجع الرئيسي لعملية السلام

وتابع وزير الخارجية القطري: "يجب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين في المنطقة، وبحثنا أهمية التوصل إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية".

وأكد وزير الخارجية القطري أن حل الدولتين هو المرجع الرئيسي لعملية السلام.

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