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حزب الله يستهدف دبابة ميركافا ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

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حزب الله يستهدف دبابة ميركافا ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن مقاتليه استهدفوا دبابة ‏ميركافا شمال غرب بلدة عديسة بصاروخ موجّه، مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال حزب الله  إنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة راموت نفتالي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصابت أهدافها بدقة.

حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال 

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حزب الله أطلق نحو 100 قذيفة صاروخية على بلدات إسرائيلية منذ ساعات الصباح.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، بأنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق ‎حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين.

 

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حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال

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حزب الله يطلق 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين للمرة الأولى منذ بدء الحرب

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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