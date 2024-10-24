ماكرون: فرنسا تعتزم تقديم 100 مليون يورو لدعم لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن باريس ستدعم لبنان بمئة مليون يورو، مطالبا بوقف الحرب في أسرع وقت ممكن بين إسرائيل وحزب الله.

فرنسا تقدم 100 مليون يورو لدعم لبنان

وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، أن "فرنسا ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو".

وأكد ماكرون: "يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن"، موضحًا أن الهدف هو "دعم سيادة لبنان" وبالتالي "إظهار أن الأسوأ ليس حتميًا وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم".

المؤتمر الدولي لدعم لبنان في فرنسا

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات "المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، والذي تنظمه فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل الحرب التي تدور بين إسرائيل وحزب الله.

الجامعة العربية تشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، وتؤكد على الوقف الفوري لإطلاق النار إطلاق 100 قذيفة صاروخية من ‎لبنان على بلدات إسرائيلية منذ الصباح

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.