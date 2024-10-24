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ماكرون: فرنسا تعتزم تقديم 100 مليون يورو لدعم لبنان - أخبار كلمتك

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ماكرون: فرنسا تعتزم تقديم 100 مليون يورو لدعم لبنان - أخبار كلمتك

ماكرون: فرنسا تعتزم تقديم 100 مليون يورو لدعم لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن باريس ستدعم لبنان بمئة مليون يورو، مطالبا بوقف الحرب في أسرع وقت ممكن بين إسرائيل وحزب الله.

 

فرنسا تقدم 100 مليون يورو لدعم لبنان 

وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، أن "فرنسا ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو".

وأكد ماكرون: "يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن"، موضحًا أن الهدف هو "دعم سيادة لبنان" وبالتالي "إظهار أن الأسوأ ليس حتميًا وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم".

المؤتمر الدولي لدعم لبنان في فرنسا 

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات "المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، والذي تنظمه فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل الحرب التي تدور بين إسرائيل وحزب الله.

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الجامعة العربية تشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، وتؤكد على الوقف الفوري لإطلاق النار

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إطلاق 100 قذيفة صاروخية من ‎لبنان على بلدات إسرائيلية منذ الصباح

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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