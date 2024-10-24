شمل السنوار ومستقبل القتال، حماس تصدر بيانا هاما موجها للعدو والصديق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن المقاومة الفلسطينية ما زالت قادرة على إيذاء واستنزاف جيش الاحتلال.

حماس تؤكد قدرته على استنزاف الجيش الإسرائيلي

وشدد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في كلمة له اليوم، بعد عام من الحرب ما زالت المقاومة قادرة على إيذاء واستنزاف الجيش الإسرائيلي، فالمقاتل الفلسطيني هو نتاج سنوات من الإعداد والتدريب والتجهيز.

وتطرق حسام بدران، إلى الحديث عن الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدا أنه أول قائد فلسطيني استُشهد مشتبكا في الخطوط المتقدمة للمعركة، ويعد نموذجا فريدا للقائد الملهم والمقاتل والسياسي المحنك.

حركة حماس راسخة قوية لديها القدرات الذاتية

ولفت بدران، إلى أن حماس حركة راسخة قوية لديها القدرات الذاتية التي تمكنها من الاستمرار في مشروعها، وتابع: نطمئن الصديق والعدو بأن الحركة بخير.

وأكد حسام بدران، أن قيادات حماس لا يخشون الاغتيال فدماؤهم ليست أغلى من أبناء شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن، حماس تجري اتصالات ومشاورات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية وقيادات مستقلة من أجل وقف إطلاق النار.

حماس تدعم الشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

واستطرد في كلمته إلى العدوان على الضاحية الجنوبية، قائلا: لبنان الشقيق منذ بداية المعركة يقدم ويساند شعبنا الفلسطيني في معركته الكبيرة.

وشدد على أن الشعب اللبناني مثل الشعب الفلسطيني نشعر به وبحزنه وهو منا ونحن منه، لكن التاريخ والحاضر يعلمنا أن الشعوب وأصحاب الأرض لا يهزمون.

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وطلب حسام بدران من الشعب الأردني، تصعيد المواجهة ضد قوات الاحتلال والدخول في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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