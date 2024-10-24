متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا - أخبار كلمتك

غدًا، افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 في الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

غدًا، افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 في الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

شمل السنوار ومستقبل القتال، حماس تصدر بيانا هاما موجها للعدو والصديق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شمل السنوار ومستقبل القتال، حماس تصدر بيانا هاما موجها للعدو والصديق - أخبار كلمتك

شمل السنوار ومستقبل القتال، حماس تصدر بيانا هاما موجها للعدو والصديق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن المقاومة الفلسطينية ما زالت قادرة على إيذاء واستنزاف جيش الاحتلال.

حماس تؤكد قدرته على استنزاف الجيش الإسرائيلي

وشدد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في كلمة له اليوم، بعد عام من الحرب ما زالت المقاومة قادرة على إيذاء واستنزاف الجيش الإسرائيلي، فالمقاتل الفلسطيني هو نتاج سنوات من الإعداد والتدريب والتجهيز.

وتطرق حسام بدران، إلى الحديث عن الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدا أنه أول قائد فلسطيني استُشهد مشتبكا في الخطوط المتقدمة للمعركة، ويعد نموذجا فريدا للقائد الملهم والمقاتل والسياسي المحنك.

حركة حماس راسخة قوية لديها القدرات الذاتية 

ولفت بدران، إلى أن حماس حركة راسخة قوية لديها القدرات الذاتية التي تمكنها من الاستمرار في مشروعها، وتابع: نطمئن الصديق والعدو بأن الحركة بخير.

وأكد حسام بدران، أن قيادات حماس لا يخشون الاغتيال فدماؤهم ليست أغلى من أبناء شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن، حماس تجري اتصالات ومشاورات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية وقيادات مستقلة من أجل وقف إطلاق النار.

حماس تدعم الشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

واستطرد في كلمته إلى العدوان على الضاحية الجنوبية، قائلا: لبنان الشقيق منذ بداية المعركة يقدم ويساند شعبنا الفلسطيني في معركته الكبيرة.

وشدد على أن الشعب اللبناني مثل الشعب الفلسطيني نشعر به وبحزنه وهو منا ونحن منه، لكن التاريخ والحاضر يعلمنا أن الشعوب وأصحاب الأرض لا يهزمون.

اقرأ أيضا: باسم يوسف يفحم بيرس مورجان بعد دفاعه عن إسرائيل ويوضح خطأها في قتل السنوار (فيديو)

وطلب حسام بدران من الشعب الأردني، تصعيد المواجهة ضد قوات الاحتلال والدخول في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حماس تطالب روسيا بالضغط على عباس لتشكيل حكومة تدير غزة بعد الحرب

حماس تهاجم مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق