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حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال - أخبار كلمتك

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حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال - أخبار كلمتك

حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة راموت نفتالي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصابت أهدافها بدقة.

حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حزب الله أطلق نحو 100 قذيفة صاروخية على بلدات إسرائيلية منذ ساعات الصباح.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، بأنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق ‎حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين.

حزب الله يطلق 50 صاروخا تجاه إسرائيل

 وأكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، سماع دوي صافرات الإنذار وانفجارات في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

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حزب الله يطلق 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين للمرة الأولى منذ بدء الحرب

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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