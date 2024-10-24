حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة راموت نفتالي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصابت أهدافها بدقة.

حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حزب الله أطلق نحو 100 قذيفة صاروخية على بلدات إسرائيلية منذ ساعات الصباح.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، بأنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق ‎حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين.

حزب الله يطلق 50 صاروخا تجاه إسرائيل

وأكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، سماع دوي صافرات الإنذار وانفجارات في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

حزب الله يطلق 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين للمرة الأولى منذ بدء الحرب وشهد شاهد من أهلها، وزير دفاع أمريكا يسخر من مزاعم إسرائيل بشأن مخبأ "كنوز" حزب الله

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