صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل 9582 مرة، ورئيس الموساد يتوجه إلى قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، أن وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى العاصمة القطرية “الدوحة” لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسري.

رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لاستئناف صفقة التبادل

وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة الماضية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية لبحث محاولة تعزيز مفاوضات صفقة التبادل، قبيل الإعلان عن توجه رئيس الموساد إلى قطر.

صافرات الإنذار تدوي 9582 مرة في إسرائيل

وعلى صعيد المعارك الدائرة مع فضائل المقاومة فى أكثر من جبهة، ذكر موقع "والا" العبري، أن صفارات الإنذار دوت 9582 مرة في إسرائيل منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وبين الموقع العبري، أن ذلك بسبب إطلاق صواريخ من لبنان وغزة وإيران والعراق وسوريا واليمن منها 4052 من إيران.

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