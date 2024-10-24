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وصل لـ 25 مليون ناخب، إقبال كبير على التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:50 مساءً - الانتخابات الأمريكية 2024، كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، عن وجود إقبال  كبير على التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إقبال كبير على التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية 

وأدلى ملايين الناخبين الأمريكيين بأصواتهم خلال في عمليات التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية وسط احتدام المنافسة بالولايات المتأرجحة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات التتبع من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا أن نحو 25 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم منذ بدء التصويت المبكر إما حضوريا أو عبر التصويت بالبريد.

الولايات المتأرجحة تسجل رقم قياسي في التصويت المبكر 

كما سجلت عدة ولايات، من بينها ولايتا كارولينا الشمالية وجورجيا المتأرجحتان، أعدادا قياسية فى اليوم الأول للتصويت المبكر الأسبوع الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، يتقدم على منافسته الديمقراطية كاملا هاريس بنسبة 47 إلى 45 بالمئة.

وشمل الاستطلاع 1500 ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر بهامش خطأ أكثر أو أقل من 2.5 نقطة مئوية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد عبّرت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس خلال جلسة حوارية انتخابية نظمتها شبكة «سي إن إن» الأربعاء عن قناعتها بأنّ منافسها الجمهوري الرئيس السابق ترامب رجل «فاشي».

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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