الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال أعدم 11 طفلا بنادي المغازي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أعدمت 11 طفلا بقصف مقر نادي خدمات المغازي.

جيش الاحتلال يعدم 11 طفلا في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 16 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت ‏وسائل إعلام فلسطينية، استهداف سلسلة غارات إسرائيلية مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

إعادة غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين

وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، يوم الأربعاء، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين.

بلينكن: إسرائيل أنجزت أهدافها في غزة، وضمنت عدم تكرار "7 أكتوبر" بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، «المصري الديمقراطي» يطالب بتفعيل أدوارها لوقف آلة الحرب الغاشمة في غزة

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