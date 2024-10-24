المقاومة العراقية تضرب أهدافا حيوية في إسرائيل بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، عن شن هجومين على أهداف إسرائيلية في غور الأردن وشمال إسرائيل باستخدام الطيران المسير.

المقاومة العراقية تنفذ عمليات جديدة ضد إسرائيل

وقالت المقاومة العراقية في بيانها:"استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس هدفا حيويا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

وأضافت المقاومة العراقية في بيانها: "هاجم مجاهدو المقاومة هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

المقاومة العراقية: هاجمنا للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن بصواريخ كروز متطورة، المقاومة العراقية تقصف أهدافا جديدة في إسرائيل

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