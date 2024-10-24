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المقاومة العراقية تضرب أهدافا حيوية في إسرائيل بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - أعلنت  المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، عن  شن هجومين على أهداف إسرائيلية في غور الأردن وشمال إسرائيل باستخدام الطيران المسير.

المقاومة العراقية تنفذ عمليات جديدة ضد إسرائيل 

وقالت المقاومة العراقية في بيانها:"استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس هدفا حيويا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

 

وأضافت المقاومة العراقية في بيانها: "هاجم مجاهدو المقاومة هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

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المقاومة العراقية: هاجمنا للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن

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بصواريخ كروز متطورة، المقاومة العراقية تقصف أهدافا جديدة في إسرائيل

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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