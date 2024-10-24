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شخص مجهول يقتحم السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

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شخص مجهول يقتحم السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

شخص مجهول يقتحم السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن رجلا مجهولا اقتحم باحة السفارة الإسرائيلية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، وألحق أضرارا بها.

رجل يقتحم السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية 

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الدنماركية عن سماع دوي انفجار على مسافة 500 متر من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن، بعد خمسة أيام من هجوم مماثل وقع بجوار هذه البعثة الدبلوماسية.

 انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن

وقالت ترين مولر، المفتشة في شرطة كوبنهاجن، أمام الصحفيين وفقا لـ"فرانس برس": "نحاول بالطبع تحديد ما إذا كانت هناك صلة بالحادث الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية" الأسبوع الماضي.

 وأضافت: “لا شيء يشير إلى ذلك، والانفجار ناجم بلا شك عن إطلاق نار”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية، آثار الانفجار أمام مبنى سكني يبعد حوالى 500 متر عن السفارة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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